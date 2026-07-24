مياه الوادي الجديد تدعو سكان مشروع درة للتعاقد على العدادات

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد، المواطنين من قاطني مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءات التعاقد على تركيب عدادات المياه الخاصة بوحداتهم السكنية، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمة مياه الشرب دون انقطاع.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التعاقد على عدادات المياه وتوفيق الأوضاع هو 30 أغسطس، مشددة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لتفادي أي تأثير في استمرارية الخدمة، في إطار جهودها لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة لجميع المواطنين.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة للتعاقد تشمل صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية، وصورة من محضر الاستلام، وصورة من طلب الاشتراك بالمياه، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

وأشارت إلى أن استقبال طلبات التعاقد يتم من خلال الإدارة التجارية بمحطة مياه الخارجة رقم (12) أمام مركز حسن حلمي، حيث خصصت فرق العمل لتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء التعاقدات للمواطنين.

وناشدت الشركة جميع سكان مشروع درة الوادي بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى مقر الإدارة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التعاقدات وضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب بصورة منتظمة لجميع الوحدات السكنية.

كما أوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين التواصل للاستفسار من خلال الخط الساخن 125، أو عبر أرقام الإدارة التجارية بكل من فرعي الخارجة والداخلة، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التعاقد وتركيب العدادات.