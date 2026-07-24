قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي
بتقف على أكبر مسارح العالم | نجل عبد الرحمن أبو زهرة لابنته مريم : واثق إن جدك فخور بيكي
حقيقة حفل عودة فضل شاكر مع شيرين عبد الوهاب.. خاص
مدمن كحول.. القبض على شخص تعدى على أطفاله بالضرب في الإسكندرية
هشام موسى يحذر: معركة المضائق تشعل أخطر فصول صراع الشرق الأوسط وتهدد الاقتصاد العالمي
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك
المفضل .. دنيا سامي تحتفل مع عمرو دياب بألبومه الجديد | شاهد
بعد طرح ألبومه الجديد .. تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي
الحرارة في النازل مع اليوم دا | إعلان سار من الأرصاد
نائب وزير خارجية الكويت يؤكد التزام بلاده بدعم التسوية السلمية للنزاعات
أكسيوس : واشنطن تطلب من حلفائها إرسال أصول عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
ترامب : شي وبوتين تعهدا بعدم بيع أسلحة لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الوادي الجديد تدعو سكان مشروع درة للتعاقد على العدادات

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد، المواطنين من قاطني مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءات التعاقد على تركيب عدادات المياه الخاصة بوحداتهم السكنية، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمة مياه الشرب دون انقطاع.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التعاقد على عدادات المياه وتوفيق الأوضاع هو 30 أغسطس، مشددة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لتفادي أي تأثير في استمرارية الخدمة، في إطار جهودها لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة لجميع المواطنين.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة للتعاقد تشمل صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية، وصورة من محضر الاستلام، وصورة من طلب الاشتراك بالمياه، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

وأشارت إلى أن استقبال طلبات التعاقد يتم من خلال الإدارة التجارية بمحطة مياه الخارجة رقم (12) أمام مركز حسن حلمي، حيث خصصت فرق العمل لتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء التعاقدات للمواطنين.

وناشدت الشركة جميع سكان مشروع درة الوادي بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى مقر الإدارة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التعاقدات وضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب بصورة منتظمة لجميع الوحدات السكنية.

كما أوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين التواصل للاستفسار من خلال الخط الساخن 125، أو عبر أرقام الإدارة التجارية بكل من فرعي الخارجة والداخلة، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التعاقد وتركيب العدادات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

إيريني يسري

إيريني يسري ملكة جمال مصر ترفض تسليم التاج للملكة الجديدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

النجمة التركية أفرا ساراتش أوغلو

بعد رصدها مع حبيبها الجديد.. أفرا ساراتش أوغلو تتهرب من عدسات الباباراتزي في إسطنبول

حفل تامر حسني

تامر حسني يتألق في جدة وسط حضور جماهيري حاشد

بوستر حفل عمرو دياب بـ يلا ساحل

"يلا ساحل" تكشف عن أجندة فنية استثنائية تضم أبرز نجوم الغناء

بالصور

لوك كاجوال.. سارة سلامة تستعرض جمالها | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد