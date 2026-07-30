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الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يعتمد أكثر من 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 282 مليونا و193 ألف جنيه لصالح 213 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 4,044 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، لافتا إلى أن المشروع القومي للبتلو يمثل أحد أهم المشروعات القومية الداعمة للإنتاج الحيواني، حيث يسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الفجوة الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، بما يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

وأشار فاروق إلى أن إجمالي التمويلات التي ضخها المشروع منذ انطلاقه تجاوزت حتى الآن 11 مليارا و454 مليون جنيه، استفاد منها 46 ألفا و351 من صغار المربين وشباب الخريجين، لتمويل تربية وتسمين أكثر من 542,5 ألف رأس ماشية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المشروع ونجاحه في دعم آلاف المربيين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الدولة تنظر إلى دعم صغار المربين باعتباره استثمارًا في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، مؤكدًا استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفني والبيطري، ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل معدلات الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للمربيين.

وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تكثف أعمال المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع في جميع المحافظات، من خلال اللجان الفنية والأطباء البيطريين، لضمان سلامة رؤوس الماشية وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه المستفيدين.

وأكد أن استمرار التوسع في المشروع القومي للبتلو يأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار أكثر توازنا.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع يقدم منظومة دعم متكاملة، تشمل إجراء المعاينات الفنية للحظائر قبل التمويل، والتأمين على رؤوس الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسب مخفضة، فضلًا عن المتابعة البيطرية والفنية المستمرة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها.

وقال الصياد إن التوسع في المشروع القومي للبتلو يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، ودعم صغار المربين، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن باب الاستفادة من المشروع لا يزال مفتوحا أمام صغار المربين وشباب الخريجين في جميع المحافظات، وفق الضوابط المنظمة.. مشيرا إلى أن القطاع يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وزيادة الإنتاج.


 

مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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