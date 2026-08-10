مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بمراقبة طائرات درون بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بتضرره من أحد ضباط الشرطة وآخرين لإمتلاكهم طائرات مسيرة مزودة بكاميرات مراقبة للتعدى على خصوصيات المواطنين بمساكنهم ، كما زعم سابقة تحريره بعدة محاضر ضد الضابط المشار إليه.



بالفحص أمكن تحديد المذكور (مالك محل بقالة – أصل إقامته بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) وبإستدعاء شقيقه وسؤاله قرر بأن الشاكى يعانى من أمراض نفسية وعصبية ويتوهم قيام أشخاص بمحاولة التعدى عليه "على غير الحقيقة"ويتردد على بعض الأطباء لتلقى العلاج اللازم ، وأنه دائم تقديم الشكاوى ضد عدد من الضباط والمواطنين لإعتقاده بأنهم يراقبونه.

وأكد على عدم وجود خلافات بين شقيقه والضابط المشكو فى حقه، كما أضاف بعدم تواجد شقيقه بمحل إقامته بمحافظة سوهاج منذ أكثر من عام لوجود خلافات بينهما ، وأمكن ضبطه بمكان تواجده بمحافظة الدقهلية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.