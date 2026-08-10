تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (9) سفن، وتم تداول (13000) طن بضائع و(677) شاحنة و (58) سيارة.

وأضافت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت (4) سفن و (5000) طن بضائع و (304) شاحنات و(22) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و (8000) طن بضائع و(373) شاحنة و (36) سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS Express والحرية، بينما غادرت 3 سفن وهي POSEIDON وEXPRESS، PRIDGE وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول (4000) طن بضائع و (205) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، وسينا وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا بموانيها.