قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

هيئة مواني البحر الأحمر
هيئة مواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة (9) سفن، وتم تداول (13000) طن بضائع و(677) شاحنة و (58) سيارة.

وأضافت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت (4) سفن و (5000) طن بضائع و (304) شاحنات و(22) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و (8000) طن بضائع و(373) شاحنة و (36) سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS Express والحرية، بينما غادرت 3 سفن وهي POSEIDON وEXPRESS، PRIDGE وأمل.

وشهد ميناء نويبع تداول (4000) طن بضائع و (205) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، وسينا وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا بموانيها.

هيئة مواني البحر الأحمر سفن بضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد