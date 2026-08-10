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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 750 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في إسنا وتحرير 11 مخالفة تموينية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة بمركز إسنا بالتعاون مع مباحث التموين لمتابعة حركة تداول السلع والوقود والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات والتلاعب بالسلع المدعمة

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وتعليمات عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والقرارات التموينية

أسفرت الحملة التي نفذت اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 عن تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة

وتضمنت أبرز نتائج الحملة ضبط 750 لترا من السولار داخل عبوات بلاستيكية تم تجميعها تمهيدا لإعادة بيعها في السوق السوداء حيث تم ضبط الكمية بحوزة أحد الأشخاص على تروسيكل بدون لوحات معدنية

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين لعدم انتظام سجل 21 بترول الخاص بمحطات الوقود بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي لمحاولات تجميع وتهريب المواد البترولية والسلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

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