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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من كرة الشراب إلى المنتخب..مروان يروي رحلة كفاحه مع كرة القدم وحلمه بكأس العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

روى مروان، لاعب كرة القدم من قصار القامة، تفاصيل رحلته مع الساحرة المستديرة، والتي بدأت في سن الرابعة داخل المنزل بكرة بسيطة مصنوعة من الشراب، قبل أن تتحول موهبته الصغيرة إلى مسيرة رياضية أوصلته إلى صفوف المنتخب.

وخلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، قال مروان إن حبه لكرة القدم بدأ منذ طفولته، حيث كان يمارس اللعبة داخل المنزل، قبل أن يكتشف والده موهبته ويقرر دعمه ومساعدته على تطويرها.

وأوضح أن والده اصطحبه إلى مركز شباب الحلمية، وهناك التقى بالكابتن خالد، الذي تولى تدريبه منذ ذلك الوقت، وكان له دور بارز في تعليمه أساسيات كرة القدم وتطوير مهاراته بشكل تدريجي.

ووجه مروان الشكر والتحية إلى مدربه الكابتن خالد، مؤكدًا أنه كان أحد أهم الأشخاص الذين ساعدوه في مشواره الرياضي، وأنه لم يكتفِ بتعليمه مهارات كرة القدم، وإنما رافقه منذ بدايته وحتى وصوله إلى مستوى المنافسة مع المنتخب.

وأشار إلى أنه يلعب في مركز خط الوسط مع فريقه، بينما يشارك مع المنتخب في مركز المهاجم، موضحًا أن انضمامه إلى المنتخب جاء عندما كان في الصف الثالث الإعدادي عام 2022.

كأس العرب.. أول إنجاز مع المنتخب

وتحدث مروان عن أبرز محطات مسيرته مع المنتخب، موضحًا أن الفريق نجح في حصد لقب كأس العرب عام 2022، مؤكدًا أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشواره الكروي.

وأضاف أن البطولة شهدت أيضًا اهتمامًا أكبر بمنتخب قصار القامة، وكانت من المناسبات التي تعرف خلالها قطاع كبير من الجمهور على الفريق ولاعبيه.

المركز الثاني في الأفروآسيوية

وتابع مروان أنه شارك مع المنتخب في بطولة الأفروآسيوية عام 2023، ونجح الفريق في الحصول على المركز الثاني، ليواصل بعدها مسيرته مع المنتخب والمشاركة في مختلف البطولات والاستحقاقات.

وأكد أنه يسعى إلى مواصلة مشواره الكروي وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في ارتداء قميص المنتخب خلال كأس العالم المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

واختتم مروان حديثه بالتأكيد على تمسكه بحلمه في مواصلة النجاح مع المنتخب، وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى مشواره، مشيرًا إلى أن الدعم الذي حصل عليه من أسرته ومدربه كان من أهم العوامل التي ساعدته على الوصول إلى ما هو عليه اليوم.

لاعب كرة القدم مركز شباب الحلمية كأس العرب

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