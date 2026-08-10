أضا: منتخب الناشئات حقق إنجازا تاريخيا في المونديال

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الناشئات في بطولة العالم لكرة اليد، بعد احتلاله المركز الرابع في البطولة.



وقال أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "بطلات منتخب اليد حققن إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى المركز الرابع في بطولة العالم، ونقول لهن شكرًا على رفع رؤوسنا في المونديال".



وأضاف: "المنتخب حقق إنجازًا مهمًا بتحقيق 6 انتصارات متتالية، وهي نتائج ستظل محفورة في تاريخ كرة اليد. لقد قمتم بما عليكم، وشرفتمونا ورفعتم رؤوسنا".



وكان منتخب الناشئات قد خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام الدنمارك، ليكتفي بالمركز الرابع، لكنه نال احترام الجميع بعد الأداء القوي والجهد الكبير الذي قدمه طوال منافسات البطولة.