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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهمين في مشاجرة مستشفى سيدي بشر بالإسكندرية

المتهمين في الواقعة
المتهمين في الواقعة
أحمد بسيوني
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أصدرت المحكمة المختصة، حكما بحبس المتهمين في واقعة المشاجرة التي اندلعت أمام مستشفى سيدي بشر الملكي شرق الإسكندرية لمدة عام، بعد إدانتهم في اتهامات تضمنت البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى وفاة الشابة آية ح. غ، 25 عامًا، عقب خضوعها لعملية شفط دهون داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر، الأمر الذي دفع أسرتها إلى اتهام الطبيب المعالج بارتكاب إهمال طبي تسبب في وفاتها.

في المقابل، أكدت إدارة المستشفى أن الوفاة نتجت عن مضاعفات صحية كانت تعاني منها المتوفاة بالرئة، مشددة على عدم وجود أي خطأ طبي خلال التعامل مع الحالة. كما أوضحت أن أسرة المتوفاة امتنعت عن سداد مستحقات مالية تقدر بنحو 40 ألف جنيه، واتهمتها بالاعتداء على أفراد الأمن الإداري بالمستشفى.

وعلى إثر تصاعد الخلاف بين الطرفين، نشبت مشاجرة أمام المستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط عدد من المشاركين، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التي أصدرت حكمها.

وكانت جهات التحقيق قد كلفت لجنة طبية متخصصة بفحص الملف الطبي للمتوفاة وإعداد تقرير يحدد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال طبي من عدمه، وذلك بالتوازي مع التحقيقات التي أجريت في واقعة المشاجرة.

الإسكندرية سيدي بشر مستشفى المشاجرة المحكمة المختصة

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