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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التانجو يرقص على أنقاض الأرقام.. الأرجنتين تحطم أسطورة أوروجواي وتقترب من مجد جديد .. ايه الحكاية

الأرجنتين
الأرجنتين
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن عرشه العالمي بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوز مثير وصعب على منتخب سويسرا 3-1 في مواجهة امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت الكثير من التقلبات والأحداث المثيرة.

ولم يكن انتصار "راقصي التانجو" مجرد عبور إلى المربع الذهبي بل حمل معه رقمًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سجل المنتخب الأرجنتيني بعدما نجح في تحطيم رقم قياسي ظل صامدًا لأكثر من سبعة عقود ليؤكد أن الفريق لا يزال يعيش واحدة من أفضل فتراته تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني.

انتصار شاق أمام سويسرا يحجز بطاقة نصف النهائي

على ملعب كانساس سيتي خاض المنتخب الأرجنتيني مواجهة قوية أمام سويسرا التي قدمت أداءً مميزًا وأجبرت حامل اللقب على خوض 120 دقيقة كاملة من أجل حسم التأهل.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني مبكرًا عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة قبل أن تنجح سويسرا في العودة إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق دان ندوي في الدقيقة 67 لتشتعل المواجهة ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت المباراة نقطة تحول مهمة بعدما أكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد بريل إمبولو في الدقيقة 72 بعد تدخل تقنية الفيديو وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا عقب المباراة.

واستغل المنتخب الأرجنتيني النقص العددي لمنافسه وفرض ضغطًا هجوميًا كبيرًا حتى نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 112 قبل أن يطلق لاوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 121 ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

الأرجنتين في نصف النهائي للمرة السابعة

بهذا الانتصار واصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني كتابة التاريخ بعدما تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة خلال آخر أربع نسخ من البطولة.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار قوة المنتخب الأرجنتيني على الساحة العالمية بعدما نجح في الجمع بين الخبرة التي يمثلها ليونيل ميسي والحيوية التي يمنحها الجيل الجديد من اللاعبين ليظل أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

رقم تاريخي جديد باسم ميسي ورفاقه

ولم يكن الفوز على سويسرا مجرد تأهل بل كان شاهدًا على استمرار القوة الهجومية للأرجنتين بعدما نجح المنتخب في تسجيل هدفين أو أكثر للمباراة الثانية عشرة على التوالي في كأس العالم محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب أوروجواي.

وكان منتخب أوروجواي قد حافظ على هذا الرقم التاريخي لأكثر من 72 عامًا بعدما سجل هدفين أو أكثر في 11 مباراة متتالية خلال الفترة بين عامي 1930 و1954 قبل أن يأتي المنتخب الأرجنتيني الحالي ويكسر هذا الإنجاز التاريخي.

وبدأت سلسلة الأرجنتين خلال مونديال قطر 2022 بالفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 واستمرت عبر مواجهات بولندا وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا قبل أن تمتد إلى مونديال 2026 بانتصارات متتالية أمام الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وصولًا إلى سويسرا.

ميسي.. القلب النابض لهجوم الأرجنتين

ورغم بلوغه مرحلة متقدمة من مسيرته الكروية يواصل ليونيل ميسي إثبات أنه أحد أهم عناصر القوة في المنتخب الأرجنتيني بعدما لعب دورًا محوريًا في استمرار الأرقام الهجومية المميزة للفريق.

وخلال سلسلة المباريات الـ12 التي شهدت تسجيل الأرجنتين هدفين أو أكثر أحرز المنتخب 31 هدفًا بمعدل يتجاوز هدفين في كل مباراة وكان لميسي نصيب كبير من هذا التفوق الهجومي.

وساهم قائد الأرجنتين في 19 هدفًا خلال هذه السلسلة بواقع 14 هدفًا و5 تمريرات حاسمة ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في منظومة سكالوني سواء خلال مشوار التتويج بكأس العالم 2022 أو رحلة البحث عن لقب جديد في مونديال 2026.

حلم اللقب يقترب

يدخل المنتخب الأرجنتيني المرحلة الأخيرة من البطولة بثقة كبيرة بعدما أثبت قدرته على تجاوز المباريات الصعبة سواء أمام منافسين أقوياء أو في ظروف معقدة مثل مواجهة سويسرا.

ومع استمرار تألق ميسي وظهور أسماء شابة قادرة على صناعة الفارق مثل جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز تبدو الأرجنتين أمام فرصة جديدة لمواصلة كتابة التاريخ والدفاع عن لقبها العالمي حتى اللحظة الأخيرة.

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