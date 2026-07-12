عملناها الأول.. هند صبري تمازح هيفاء وهبي بسبب مشهد الزفاف في الشارع

مازحت الفنانة هند صبري، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تداول فيديو ترويجي ظهرت خلاله الأخيرة برفقة الفنان سانت ليفانت، وذلك قبل طرح أغنيتي «بحبك» و«ميتسوبيشي».

ولفت الفيديو أنظار الجمهور بسبب ظهور هيفاء وهبي في أجواء زفاف داخل سيارة مكشوفة تجوب الشوارع برفقة «العريس»، وهو المشهد الذي أعاد إلى الأذهان لقطة شهيرة من فيلم «عايز حقي»، الذي قدمته هند صبري مع الفنان هاني رمزي قبل أكثر من 20 عامًا.

وشاركت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يقارن بين المشهدين، موضحة التشابه بطريقة كوميدية، وعلقت قائلة: «أعتذر لكِ.. ولكن فعلناها أولًا».

وظهر في مشهد فيلم «عايز حقي» احتفال شخصية هند صبري بزفافها على شخصية هاني رمزي داخل سيارة مكشوفة تجوب الشوارع، إلا أن السيارة ضمت أيضًا عددًا من أفراد عائلتي العروس والعريس، في مشهد كوميدي لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور.

وأثار تعليق هند صبري حالة من التفاعل بين متابعيها، خاصة أنها تعاملت مع التشابه بروح مرحة، مستعيدة أحد أشهر مشاهدها السينمائية، ومؤكدة بطريقتها الكوميدية أن فكرة الاحتفال بالزفاف في سيارة مكشوفة ظهرت في فيلمها قبل سنوات طويلة.

وكانت هيفاء وهبي قد أثارت تفاعلًا واسعًا بعد ظهورها مع سانت ليفانت في الفيديو الترويجي، الذي جذب اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرح أعمالها الغنائية الجديدة.

يذكر أن فيلم «عايز حقي» عُرض عام 2003، وشارك في بطولته هاني رمزي، هند صبري، عصام كاريكا، حجاج عبد العظيم ولطفي لبيب، وناقش العمل في إطار كوميدي عددًا من القضايا المرتبطة بالقطاع العام والانتماء للوطن، ليصبح من أبرز الأفلام الكوميدية التي قدمت قضية اجتماعية وسياسية بقالب ساخر.