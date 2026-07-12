عمرو أديب: الإمارات تضخ الاستثمارات في مصر رغم وجود فرص بعوائد أعلى

أكد الإعلامي عمرو أديب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص دائمًا على توجيه جانب كبير من استثماراتها إلى مصر، مشيرًا إلى أنها في كثير من الأحيان تفضل الاستثمار في السوق المصرية حتى إذا كانت هناك فرص أخرى تحقق عوائد مالية أكبر.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في مدينة العلمين يعكس قوة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصالح المشتركة

وتابع أن دول الخليج مرت خلال الفترة الأخيرة بظروف وتحديات إقليمية صعبة، من بينها تعرضها لتداعيات وضربات إيرانية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والحفاظ على المصالح المشتركة.