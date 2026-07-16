هاني حتحوت يعلّق على فوز الأرجنتين أمام إنجلترا: Comeback في 5 دقايق مش 10

علّق الإعلامي هاني حتحوت على فوز منتخب الأرجنتين على إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأسلوب ساخر.

منتخب الارجنتين

وكتب حتحوت في منشوره الأول: "لا دول مافيش فيهم فايدة بقى.. comeback في خمس دقايق مش عشرة.. آسفين يا عميد "، في إشارة إلى عودة الأرجنتين السريعة لقلب النتيجة.

وفي منشور آخر، وجّه حتحوت انتقادًا للمدرب الألماني توماس توخيل، قائلًا: "دافع بدري قوي توخيل برده.. أي نعم نزّل حسام عبد المجيد بتاعهم، بيرن 202 سم، واستقبل جول من عرضية برده، لكن كان يتعبهم شوية بالهجوم. بالتوفيق لـ دا فوينتي بقى "، في تعليق ساخر على التغييرات الدفاعية التي لم تمنع استقبال هدف الفوز.

ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق انتصار مثير بنتيجة 2-1 على إنجلترا، بعدما قلب تأخره إلى فوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.