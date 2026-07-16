بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات إلى 2.75%

رفع بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مجلس السياسة النقدية بالبنك قرر رفع سعر الفائدة من 2.5% إلى 2.75%، بعد أن أبقاه دون تغيير منذ يوليو 2025.

ويمثل القرار أول رفع لسعر الفائدة منذ يناير 2023، عندما بلغ المعدل 3.5% ضمن سياسة تشديد نقدي أعقبت جائحة كورونا، قبل أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي في أكتوبر 2024 خفض خلالها سعر الفائدة بإجمالي 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، بعد أن ألمح البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى اتجاهه لتشديد السياسة النقدية في مواجهة تزايد الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 3.2% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بعد أن سجل 3.1% في مايو، ليظل فوق مستوى 3% للشهر الثاني على التوالي.

ويعزى ارتفاع التضخم، بحسب البيانات، إلى استمرار تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، إذ قفزت أسعار الوقود بنسبة 24.7% على أساس سنوي خلال يونيو.

وفي المقابل، واصلت الصادرات الكورية الجنوبية أداءها القوي، مسجلة مستوى قياسيًا بلغ 102.25 مليار دولار في يونيو، بزيادة 70.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي بلغ 44.82 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة الكورية الجنوبية نمو الاقتصاد بنسبة 3% خلال عام 2026، بينما يُرجح أن يرفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي من 2.6% في تقريره الاقتصادي المقرر صدوره الشهر المقبل.