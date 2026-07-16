محمد مراد: حلم مصر أمام الأرجنتين سُرق.. والتحكيم كان ضدنا منذ الدقيقة التاسعة

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول، أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن ما حدث في اللقاء لا يمكن تصديقه.

منتخب مصر

وقال مراد، خلال استضافته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن الحكم الفرنسي لم يوفر الحماية الكافية للاعبي منتخب مصر، لافتًا إلى أن قراراته منذ الدقائق الأولى أثارت علامات استفهام.

وأضاف أن الحكم عاد سريعًا إلى تقنية الفيديو لإلغاء هدف زيكو، بحثًا عن أي مبرر لإلغاء الهدف، مؤكدًا أن كثيرين حول العالم شعروا بوجود مجاملات لصالح المنتخب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن منتخب مصر كان يعيش حلمًا تاريخيًا، بعدما ظل متقدمًا بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، موضحًا أن الجميع كان يجهز للاحتفال بالتأهل، قبل أن تنقلب المباراة بالخسارة 3-2.

واختتم مراد تصريحاته بالتأكيد على أن جرأة حسام حسن كانت سببًا في الأداء الكبير أمام الأرجنتين، رغم قوة المنافس، مشيرًا إلى أن إصابة هيثم حسن في الدقائق الأخيرة، إلى جانب الأخطاء التحكيمية وسوء التوفيق، لعبت دورًا في ضياع التأهل، لافتًا إلى أن ابتسامة محمد صلاح قبل صافرة النهاية عكست حالة الدهشة من القرارات التحكيمية.