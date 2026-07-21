الهند تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد هجوم على سفينة تجارية أودى بحياة أربعة هنود

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، القائم بالأعمال الروسي لدى نيودلهي فلاديمير لادانوف، وأبلغته قلقها البالغ وإدانتها القاطعة للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية إم في جولدن ليو أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل أربعة مواطنين هنود.

وقالت الوزارة - في بيان نشرته اليوم الثلاثاء - إن الهجوم يقوض سلامة وأمن واستقرار حركة التجارة البحرية الدولية.

وأضافت أن القائم بالأعمال الروسي طُلب منه نقل مخاوف الهند القوية إلى السلطات الروسية، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية وما يترتب عليه من سقوط ضحايا مدنيين أبرياء أمر غير مقبول ويجب تجنبه.