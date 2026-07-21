الهند: مصرع 10 عمال واحتجاز 15 آخرين إثر انهيار نفق في مشروع كهرومائي قيد الإنشاء

لقى عشرة عمال حتفهم، فيما لا يزال 15 آخرون محاصرين داخل نفق قيد الإنشاء في ولاية سكيم شمال شرقي الهند، بعد انفجار يُعتقد أنه نجم عن تراكم غاز الميثان وأدى إلى انهيار أرضي سد مدخل النفق.

وذكرت السلطات الهندية أن إجمالي 25 عاملًا، بينهم موظفون تابعون للمؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية، كانوا داخل النفق وقت الحادث.

وأكدت الإدارة المحلية وفاة عشرة عمال، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ لإخراج العمال الخمسة عشر المتبقين.

وبحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن انفجارًا وقع نتيجة تراكم غاز الميثان على عمق نحو 1.5 كيلومتر داخل النفق أثناء محاولة تهويته، ما تسبب في انهيار أرضي أغلق المدخل وقطع طريق الخروج.

وتواصل فرق الإنقاذ، لليوم الثاني على التوالي، عملياتها داخل النفق التابع لمشروع تيستا المرحلة السادسة للطاقة الكهرومائية في منطقة نامتشي بولاية سكيم، وسط ظروف صعبة تعرقل جهود الوصول إلى العمال المحاصرين.