الأمم المتحدة تُعرب عن بالغ قلقها إزاء تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط

أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها العميق إزاء تجدد الأعمال العدائية وتصاعد التوتر في أنحاء واسعة من الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة خفض التصعيد فورا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكَّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" بأن حماية المدنيين والأعيان المدنية أمر بالغ الأهمية، وأنه يتعين تجنيب البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة - بما في ذلك المستشفيات ومرافق إمدادات المياه - أي أضرار.

وقال "دوجاريك": "يتعين على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط".

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة كذلك عن قلق بالغ إزاء تجدد تهديدات الحوثيين ضد السعودية وضد حرية الملاحة، مما ينذر بخطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاقا .

ودعا "دوجاريك" إلى خفض فوري للتصعيد، وحث جميع الأطراف على تسوية خلافاتها عبر الحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وفي تطور آخر، قال "دوجاريك" إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "هانس جروندبرج"، تواجد في مسقط عاصمة سلطنة عمان لإجراء مباحثات، وذلك بعد اختتامه زيارة إلى الرياض مؤخراً التقى خلالها برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وسفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال "دوجاريك" إن المناقشات ركزت على الحاجة إلى خفض التصعيد بشكل فوري، وضرورة اتفاق الأطراف على مسار للمضي قدما يحافظ على المكاسب التي تحققت بفضل الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2022. وشدد المبعوث الخاص على أهمية عزل اليمن عن التصعيد الإقليمي الأوسع، والحفاظ على المساحة اللازمة لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تفضي إلى إنهاء النزاع بشكل كامل.