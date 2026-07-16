سفير فرنسا بالقاهرة: السياحة الفرنسية لمصر ارتفعت 30%.. والمتحف المصري الكبير أدهشني

قال إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، إنّ هناك شغفاً فرنسياً كبيراً بمصر يُعرف باسم «إيجيبتومانيا»، يبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى، حيث يتعرف الأطفال في فرنسا إلى التاريخ الفرعوني، وهو ما ينعكس لاحقاً على الإقبال الكبير على السياحة الثقافية إلى القاهرة وصعيد مصر.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أيضاً شغفاً مصرياً بفرنسا، بما يعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، مشيرًا، إلى أنّ فرنسا تمتلك 3 مراكز ثقافية وأثرية في مصر، تشمل المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، والمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، ومركز الدراسات السكندرية.

وأكد، أن هذه المراكز تمثل نموذجاً للشراكة الفرنسية المصرية في مجالات الآثار وعلم المصريات، مشيرًا، إلى أن نحو 50 فريقاً أثرياً من الجانبين يعملون في مصر.

ولفت، إلى التعاون المستمر منذ 30 عاماً في مشروع إحياء فنار الإسكندرية، مشيرًا إلى مساهمة فرنسا في إنشاء وتطوير مكتبة المتحف المصري الكبير بالتعاون مع إدارة المتحف.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة أن افتتاح المتحف المصري الكبير حظي بتغطية إعلامية واسعة في فرنسا وأسهم في زيادة الاهتمام بزيارة مصر، مشيراً إلى تسجيل ارتفاع يتراوح بين 25 و30% في عدد السياح الفرنسيين الوافدين إلى مصر.

وذكر، أن وزير السياحة والآثار المصري لمس خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا اهتماماً كبيراً من منظومة السياحة الفرنسية بالسوق المصرية، بما يعكس ديناميكية إيجابية في التعاون السياحي بين البلدين.