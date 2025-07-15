750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي

كشف تقرير صحفي، تفاصيل انضمام محمد الضاوي “كريستو”، لاعب النادي الأهلي، إلى النجم الساحلي التونسي.

وبحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، فإن كريستو أنهى أمس الإثنين، الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقاله إلى النجم الساحلي قادمًا من الأهلي.

تفاصيل صفقة كريستو

وأضافت أن الاتفاق المُبرم ينص على انتقال كريستو من الأهلي إلى النجم الساحلي في شكل إعارة لمدة موسم مع أفضلية شراء عقد اللاعب بمبلغ قدره 750 ألف دولار.

وكان كريستو البالغ من العمر 22 سنة كان انتقل إلى الأهلي عام 2023 من ثم تمت إعارته الموسم الماضي إلى النادي الرياضي الصفاقسي مع أفضلية الشراء بمبلغ قيمته 1 مليون دولار.

ولم يفعل الصفاقسي بند ضم كريستو من الأهلي، ليعود اللاعب إلى النجم الساحلي من جديد بموجب الاتفاق المُبرم مع الأهلي.