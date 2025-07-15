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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الطائرة يجتمع باللجنة الطبية للوقوف على حجم إصابات اللاعبين الدوليين

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
القسم الرياضي

عقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، اجتماعًا مهمًا مع اللجنة الطبية بالاتحاد، بحضور اللجنة الطبية بالاتحاد  وعدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول للرجال الذين حالت إصاباتهم دون الإنضمام إلى القائمة الدولية والسفر مع المنتخب المنتظم حاليًا في معسكر دولي بسلوفينيا، يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية، تبدأ بمواجهة منتخب المجر، تليها مباراتان أمام منتخب كرواتيا، استعدادًا لكأس العالم المقبلة بالفلبين.

وخلال الاجتماع، اطمأن مسؤولي الاتحاد على الحالة الصحية للاعبين الذين
لم يتمكنوا من الالتحاق بالمنتخب بسبب إصابات تعرضوا لها خلال الموسم الماضي، سواء أثناء مشاركتهم في المسابقات المحلية مع أنديتهم، أو المشاركة  مع المنتخب الوطني في الأجندة الدولية

واستفسر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن حجم الإصابات ومدى إمكانية لحاق هؤلاء اللاعبين بالمنتخب في الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع مجموعة من اللاعبين وهم: عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، محمد رمضان، وعبد الرحمن سعودي.

وأكد المهندس ياسر قمر حرصه على التواصل مع كافة عناصر المنظومة سواء الأجهزة الفنية أو الطبية أو اللاعبين، مشددًا على أن هدف مجلس الإدارة هو توفير كل سبل الدعم والراحة للمنتخبات الوطنية من أجل مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار  رئيس الاتحاد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال اللقاءات مع باقي اللاعبين للاطمئنان على حالتهم، قبل مشاركة  الفراعنة في بطولة العالم.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة يمنح المدير الفني للمنتخب كافة الصلاحيات لاختيار أفضل العناصر للقائمة النهائية، في ظل حالة الإحلال والتجديد والنقص الواضح في مركز المعد التي يشهدها المنتخب الأول للرجال.


وكان منتخب الرجال قد شارك مؤخرًا في بطولة الصداقة الدولية الودية التي أُقيمت في الجزائر.

ويتكون جهاز المنتخب الوطني الاول للرجال من : ماركو بونيتا (إيطالي) مديراً فنياً

ومحمود حسونة مدرباً  عاماً ومحمد رفعت مدرباً ومصطفى خضر محلل أداء والدكتور  أسامة طعيمة – أخصائي علاج طبيعي وعلي زكي  إدارياً.

بينما تشمل قائمة اللاعبين كلا من: محمد عادل سلامة، أحمد سعيد شفيق، سيف الدين حسن عابد، محمد المهدي، حمادة عثمان، عبده الشحات، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد عزب، زياد أسامة، أشرف اللقاني، ياسين محمد، محمد رضا، وياسين أبو الحسن.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا" خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

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