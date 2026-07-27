العلامة الكاملة.. ناشئات مصر يهزمن السنغال في بطولة أفريقيا للطائرة

واصل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا عروضه القوية في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره السنغالي بثلاثة أشواط دون رد، ضمن منافسات البطولة التي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

* الشوط الأول: 25-16 لمصر.

* الشوط الثاني: 25-21 لمصر.

* الشوط الثالث: 25-14 لمصر.

وحافظ المنتخب المصري على سجله المثالي في البطولة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، إذ استهل مشواره بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-0، ثم تغلب على الكاميرون بالنتيجة نفسها، قبل أن يتجاوز المغرب بثلاثة أشواط دون رد، ثم فاز على تونس بنتيجة 3-0، ليواصل تفوقه بالفوز على السنغال بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المقابل، خاض المنتخب السنغالي اللقاء بعد سلسلة من النتائج الصعبة، حيث خسر أمام الجزائر بنتيجة 3-1، ثم أمام تونس بنتيجة 3-0، وأمام المغرب بنتيجة 3-2، وأمام الكاميرون بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي غدًا في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات كلًا من: ندى نادر، ملك سامح، حلا حاتم، يارا رامز، خديجة رامي، هنا كريم، كارما عبد المنعم، رايان محمد، كارلا أيمن، رنا حسام، جني حسام، وهنا الغيطاني.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن تهاني طوسون، ويعاونها إكرامي هيكل مدربًا عامًا، وعمرو التوني محللًا للأداء، وحكيم أنور إداريًا، وأشرقت ناصر طبيبةً للمنتخب، فيما تترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.