تكريم (أ ش أ) في ختام مؤتمر الإعلاميين الإفريقي الآسيوي بالقاهرة

كرّم "اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي" وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، تقديرًا لدورها التاريخي والرائد كأول وكالة أنباء في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومساهمتها المحورية على مدى عقود في تأسيس ودعم الكيانات الإخبارية العربية والإقليمية.

جاء التكريم خلال فعاليات المؤتمر الثالث للاتحاد الذي عقد بالقاهرة تحت شعار "إعلام موحد للشعوب"، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والفكرية والدبلوماسية من مختلف دول القارتين الأفريقية والأسيوية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد الشافعي، الأمين العام لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، أن تكريم وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال فعاليات المؤتمر الثالث للاتحاد جاء تقديرًا لمكانتها التاريخية والمهنية باعتبارها أول وكالة أنباء في الوطن العربي، ولدورها المحوري في تأسيس ودعم وكالات الأنباء العربية والإقليمية، وما تمثله من ركيزة أساسية للإعلام المصري والعربي.

وقال الشافعي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، الذي عقد تحت شعار "إعلام موحد للشعوب"، حرص على تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية المؤثرة، وفي مقدمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى جانب وكالة "سبوتنيك" الروسية، وقناة القاهرة الإخبارية، وشبكة الإعلام العراقي، تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز الرسالة الإعلامية وترسيخ التعاون بين المؤسسات الإعلامية في أفريقيا وآسيا.

وأوضح أن المؤتمر تضمن محورين رئيسيين، أولهما ندوة بعنوان "الإعلام في مناطق الصراع: الدور والمخاطر"، استضافت إعلاميين من فلسطين ولبنان والعراق وسوريا والسودان واليمن والصومال وجنوب أفريقيا، لنقل تجاربهم الميدانية بعيدًا عن الطرح النظري، مؤكدًا أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لقضية حماية الصحفيين والإعلاميين العاملين في مناطق النزاعات.

وأشار إلى أن الندوة سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلاميون أثناء أداء رسالتهم، خاصة في ظل استهداف الصحفيين، لافتًا إلى أن ما يزيد على 200 صحفي وإعلامي استشهدوا في قطاع غزة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإعلامي.

وأضاف أن المحور الثاني للمؤتمر شهد الإعلان عن قرار انضمام أمريكا اللاتينية إلى أنشطة الاتحاد، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التعاون الإعلامي بين شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وإحياء رؤية تاريخية تبناها قادة حركة التضامن الأفريقي الآسيوي.

وأكد الشافعي أن الاتحاد، رغم محدودية موارده، يواصل تنفيذ برامج تدريبية مجانية للإعلاميين، موضحًا أنه نظم خلال الأسبوعين الماضيين ثلاث دورات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل السياسي، ومنظمات المجتمع المدني، شارك فيها أكثر من 200 إعلامي من 25 دولة أفريقية وآسيوية، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز التواصل بين الإعلاميين.

وكشف الأمين العام لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي عن توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي يضم 57 هيئة إذاعية وتلفزيونية، بهدف توسيع مجالات التعاون في التدريب وبناء القدرات الإعلامية، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.

وشدد على أن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أهمية دعمها وتعزيز دورها في توطيد العلاقات بين شعوب القارات الثلاث، وترسيخ التعاون الإعلامي والثقافي بما يخدم قضايا التنمية والسلام والتواصل بين الشعوب.