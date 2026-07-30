نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته.. ما لا تعرفه عن شنطة الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعود كثيرون لاستذكار النصائح التي كان يقدمها الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، والذي اشتهر بتقديم إرشادات صحية مجانية لملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز النصائح التي تركها قبل وفاته، ما أطلق عليه اسم "شنطة الحر"، وهي حقيبة صغيرة نصح باصطحابها يوميًا عند الخروج في الأجواء شديدة الحرارة، بهدف تقليل مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضح هاني الناظر أن هذه الحقيبة لا تحتاج إلى مساحة كبيرة، لكنها قد تساعد في الوقاية من مضاعفات الطقس الحار، خاصة لمن يضطرون إلى قضاء ساعات طويلة خارج المنزل. ونصح بأن تحتوي على زجاجة مياه للشرب باستمرار، وشمسية أو قبعة فاتحة اللون لحماية الرأس من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى واقٍ للشمس لحماية الجلد من الحروق.

كما أوصى بتناول حبتين من الخيار خلال اليوم للمساعدة في ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، مع الاحتفاظ بكمية بسيطة من المخللات لتعويض الأملاح التي قد يفقدها الجسم نتيجة التعرق الغزير، إلى جانب كريم مخصص للإسعافات الأولية في حال التعرض لحروق الشمس.

وأكد الراحل أن الوقاية تبدأ بالحفاظ على ترطيب الجسم، مشددًا على أهمية شرب المياه على مدار اليوم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة قدر الإمكان.

واعتبر الناظر أن اتباع هذه الإجراءات البسيطة قد يقلل من فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة، داعيًا إلى التعامل بجدية مع موجات الحر الشديدة حفاظًا على الصحة.

ورغم رحيله، لا تزال نصائح الدكتور هاني الناظر تلقى اهتمامًا واسعًا، لما عُرف عنه من حرص على تبسيط المعلومات الطبية وتقديمها بأسلوب عملي يساعد الجميع على الوقاية من المشكلات الصحية اليومية.