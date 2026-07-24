قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام
تفاصيل سعر أكبر دولار في البنوك الآن
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
التليفزيون الإيراني: انفجارات متتالية تهز جزيرة قشم الاستراتيجية
الحرس الثوري يعلن تدمير صاروخ توماهوك أمريكي في محافظة كرمان
بلديات إسرائيلية تفتح الملاجئ تحسبا لتصعيد محتمل مع إيران
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبا لرد إيراني محتمل
يشكك في نزاهتنا.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي
ترامب: تعويض أضرار السفن المستهدفة من الأموال الإيرانية المجمدة
البابا تواضروس: في مصر لا تعرف الفرق بين مسلم ومسيحي.. والنيل صنع الوحدة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

داخل المنزل وأمام الشاشات.. الاستخدام الصحيح لكريمات الحماية من الشمس

واقي الشمس
واقي الشمس
ريهام قدري

حسم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الجدل حول الاستخدام الصحيح لكريمات الحماية من الشمس، مؤكدًا في أحد منشوراته قبل وفاته أن بعض الشركات المنتجة لواقيات الشمس تروج لمعلومات غير دقيقة بهدف زيادة مبيعات منتجاتها.

وأوضح الناظر أن كريم الحماية من الشمس يعد من أهم الوسائل للحفاظ على صحة الجلد والوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لكنه يُستخدم فقط عند الخروج نهارًا والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأشار إلى أنه في حال استمرار التعرض للشمس لأكثر من ساعتين، يجب تجديد وضع الكريم كل ساعتين للحفاظ على فعاليته.

وأكد الناظر أنه لا توجد حاجة لاستخدام واقي الشمس داخل المنزل بعد العودة من الخارج، أو في الأوقات التي لا يوجد فيها تعرض لأشعة الشمس، كما أنه لا داعي لوضعه أثناء الجلوس أمام إضاءة المنزل أو شاشات الهاتف المحمول أو التلفزيون، موضحًا أن هذه الممارسات ليست ضرورية وفقًا للاستخدام الصحيح لواقي الشمس.

واختتم الناظر نصائحه بالتأكيد، أن الاستخدام السليم لواقي الشمس يحقق أقصى استفادة منه دون مبالغة أو استخدام غير مبرر.

واقي الشمس مخاطر واقي الشمس فوائد واقي الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

رحلات جوية

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات

نتنياهو

بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام

الزمالك

أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

اموال

حبس شخص لاتهامه بالنصب على مواطنين في الدقي

اسعاف

مشاجرة تنتهي بطعن شاب لآخر بالمنوفية

التسول

حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد