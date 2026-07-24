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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبدالحفيظ يستعد لتعديل وتمديد عقود رباعي الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات مكثفة داخل جدران النادي الأهلي لحسم ملف عقود عدد من أعمدة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار حرص الإدارة والجهاز الفني على فرض الاستقرار قبل انطلاقة الموسم المقبل

وقال أمير هشام في تصريحات خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة "modern mti" الفضائية، أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لفتح ملف تمديد وتعديل عقود الرباعي مصطفى شوبير، إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد هاني بعد عودتهم للتدريبات الجماعية يوم 30 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي تم الاستقرار على تعديل عقده ليصبح ضمن الأفضل والأعلى أجرًا داخل صفوف الفريق، تقديرًا لمستواه الثابت وتألقه الملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأكد: ملف تمديد التعاقد بالنسبة للثنائي إمام عاشور ومصطفى شوبير سيكون على رأس أولويات إدارة الكرة بالنادي الأهلي، التي قررت تعديل القيمة المالية والامتيازات بما يتناسب مع حجم عطائهما ودورهما الأساسي مع الفريق.

وأضاف: نفس الأمر بالنسبة للاعب الوسط المميز مروان عطية، حيث يستعد مسئولي النادي لتعديل عقده وزيادة راتبه السنوي أيضًا.

واختتم أمير هشام تصريحاته مشيرًا إلى أن سيد عبد الحفيظ سيعقد سلسلة من الاجتماعات والجلسات الخاصة مع اللاعبين ووكلائهم خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف حسم كافة التفاصيل المالية والتوقيع الرسمي لإغلاق هذا الملف نهائيًا قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة.

النادي الأهلي مصطفى شوبير إمام عاشور مروان عطية محمد هاني

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