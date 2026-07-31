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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لودوجوريتس يودع دوري المؤتمر الأوروبي مبكرا بمشاركة حسام عبد المجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

ودّع نادي لودوجوريتس البلغاري، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري حسام عبد المجيد، منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أخفق في تعويض خسارته أمام هابويل تل أبيب، لينهي مشواره القاري في وقت مبكر.

وكان الفريق البلغاري قد خسر مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح مطالبًا بتحقيق انتصار بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب من أجل خطف بطاقة التأهل. إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح، بعدما انتهت مواجهة العودة بالتعادل بهدفين لكل فريق، لتصبح النتيجة الإجمالية في صالح هابويل تل أبيب، الذي حجز مقعده في الدور التالي، بينما ودّع لودوجوريتس البطولة.

ضربة قوية لبداية الموسم الأوروبي

يمثل هذا الخروج المبكر صدمة كبيرة للنادي البلغاري، الذي كان يطمح إلى تقديم مشوار مميز في البطولة الأوروبية، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، على أمل استعادة مكانته على الساحة القارية وتعويض إخفاقاته المحلية في الموسم الماضي.

ويأتي هذا الإقصاء ليزيد من الضغوط على الجهاز الفني والإدارة، في ظل تطلعات الجماهير لرؤية الفريق يعود إلى المنافسة بقوة بعد موسم لم يكن على مستوى الطموحات.

حسام عبد المجيد يبدأ مشواره الاحترافي

وكان لودوجوريتس قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع الدولي المصري حسام عبد المجيد قادمًا من الزمالك، في أول تجربة احترافية للاعب خارج مصر، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر، ليعلق النادي آمالًا كبيرة على قدراته في تدعيم الخط الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

موسم استثنائي أنهى سنوات الهيمنة

وعلى مدار سنوات طويلة، فرض لودوجوريتس سيطرته على كرة القدم البلغارية، بعدما توج بلقب الدوري أربع عشرة مرة متتالية، في إنجاز تاريخي تحقق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.

إلا أن موسم 2025-2026 شهد نهاية تلك الهيمنة، بعدما نجح ليفسكي صوفيا في التتويج بلقب الدوري، بينما اكتفى لودوجوريتس بالمركز الثالث، وهو ما أجبره على خوض تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن تتوقف رحلته القارية مبكرًا بالخروج من الدور التمهيدي الثاني، ليبدأ الفريق تحديًا جديدًا من أجل استعادة توازنه والعودة إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

حسام عبدالمجيد الزمالك اخبار الرياضة

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