أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 3 أغسطس 2026

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026:

سعر الشراء: 50.37 جنيه.

سعر البيع: 50.47 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 35.21 جنيه.

سعر البيع: 35.55 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 35.83 جنيه.

سعر البيع: 36.04 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرياليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 لنحو:

سعر الشراء: 67.50 جنيه.

سعر البيع: 68.09 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية اليوم

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 57.70 جنيه.

سعر البيع: 58.27 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 61.97 جنيه.

سعر البيع: 62.70 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.71 جنيه.

سعر البيع: 7.79 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.24 جنيه.

سعر البيع: 5.31 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 5.27 جنيه.

سعر البيع: 5.33 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 لنحو:

سعر الشراء: 7.45جنيه.

سعر البيع: 7.48جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء: 31.31 جنيه.

سعر البيع: 32.02 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.