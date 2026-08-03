أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي 3 أغسطس 2026

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
ويرصد موقع “صدى البلد” حركة شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.
أسعار العملات الأجنبية في مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026:
سعر الشراء: 50.37 جنيه.
سعر البيع: 50.47 جنيه.
بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 35.21 جنيه.
سعر البيع: 35.55 جنيه.
سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 35.83 جنيه.
سعر البيع: 36.04 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني في مصر
وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرياليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 لنحو:
سعر الشراء: 67.50 جنيه.
سعر البيع: 68.09 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية اليوم
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 57.70 جنيه.
سعر البيع: 58.27 جنيه.
سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 61.97 جنيه.
سعر البيع: 62.70 جنيه.
سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 7.71 جنيه.
سعر البيع: 7.79 جنيه.
بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 5.24 جنيه.
سعر البيع: 5.31 جنيه.
سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 5.27 جنيه.
سعر البيع: 5.33 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية
وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 لنحو:
سعر الشراء: 7.45جنيه.
سعر البيع: 7.48جنيه.
بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 نحو:
سعر الشراء: 31.31 جنيه.
سعر البيع: 32.02 جنيه.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.