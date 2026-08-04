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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي الثلاثاء 4-8-2026

سعر اليورو
سعر اليورو
علياء فوزى

تباين سعر اليورو اليوم في  مصر، مع استمرار تداولاته تحت الـ 58 جنيه للشراء والبيع في معظم البنوك، وخلال السطور التالية نرصد العملة الأوربية الموحدة مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وفقًا لآخر التحديثات. 

أسعار اليورو  اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

وانخفض سعر اليورو امام الجنيه في البنك الأهلي المصري لنحو: 

57.78 جنيه للشراء. 

58 جنيه للبيع.

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر ليسجل: 

57.78 جنيه للشراء. 

57.97 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو : 

57.79 جنيه للشراء. 

57.97 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك نكست لنحو : 

57.91 جنيه للشراء. 

58.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

57.81 جنيه للشراء. 

57.98 جنيه للبيع.

أعلي سعر لشراء اليورو اليوم 

وسجل أعلى سعر لشراء اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي عند 57.92 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.10 جنيه.

أقل سعر لبيع اليورو اليوم 
 سجلت بنوك كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي أقل سعر لبيع اليورو عند 57.88 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 57.66 جنيه.

متوسط سعر اليورو في مصر اليوم

57.86 جنيه.

سعر اليورو العملة الأوربية الموحدة الجنيه المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر

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