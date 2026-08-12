أقطاي عبدالله يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك بادالونا الإسباني

أحرز الأهلي الهدف الثاني فى شباك بادالونا الإسباني الودية، والتي تقام حالياً على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء هدف الأهلي الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق أقطاى عبدالله.

افتتح الأهلي التهديف فى منتصف الشوط الثاني عن طريق على محمود.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكريم فؤاد.

الوسط: أحمد رضا وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وسفيان بن جديدة ومحمد رأفت.​

وتأتي المباراة ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا الممتد حتى 20 أغسطس الجاري.

