قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تكسر هدوءًا نسبيًا في غزة .. مقتل فلسطيني في أول قصف منذ أكثر من أسبوع
دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوي الثلاثاء 25 أغسطس
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
الدوري الإسباني .. أول من سيُطبق تقنية «الكرة المتصلة»
جيش الاحتلال يعلن تصفية رئيس خلية بحماس في شمال قطاع غزة
موقف باكستاني مفاجئ.. إسلام آباد تفتح الباب أمام انضمام إيران إلى اتفاق مكة الدفاعي
طرابزون سبور يُواصل الارتفاع على وسائل التواصل بعد ضم محمد صلاح
محافظة الجيزة تتجاوب مع منصات التواصل.. رفع أطنان من «الرتش» والمخلفات بالأحياء
لص يُتلف كاميرات مُراقبة لمحاولة سرقة منزل بالإسكندرية
كريستيانو رونالدو يُواسي ميسي بعد وفاة والده: «عناق كبير لك ولأحبائك»
سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد
آخر تقرير رسمي لحادث الدواويس: 18 حالة وفاة و17 إصابة بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين الأهلي وبادالونا الإسباني |صور

فريق الأهلي
فريق الأهلي
عمرو مصطفى

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الأهلي مع منافسه بادالونا الإسباني في المباراة الودية التي تقام في معسكر إعداد الفريق الأحمر في إسبانيا حالياً قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحرص الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي على تجربة أكبر من عدد من لاعبيه من القوام الأساسي لتجهيزهم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد خاصة أن الفريق مرتبط بمباريات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر .

مباراة الأهلي 

 

مباراة الأهلي

تشكيل الأهلي لمباراة بادالونا 

 

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لخوض مباراة بادالونا الإسباني الودية، والتي تقام على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكريم فؤاد.

الوسط: أحمد رضا وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وسفيان بن جديدة ومحمد رأفت.​

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا الممتد حتى 20 أغسطس الجاري.

استبعاد إمام عاشور من مباراة  بادالونا الإسباني

وقرر الحسين عموتة استبعاد إمام عاشور من حساباته الفنية خلال مواجهة بادالونا، في ظل عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية حتى الآن، حيث يواصل خوض تدريبات تأهيلية منفردة من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الدفع بإمام عاشور في المباراة الودية قد يمثل مخاطرة غير محسوبة، خاصة أن اللاعب لم يدخل التدريبات الجماعية مع زملائه، لذلك فضل عموتة منحه مزيدًا من الوقت قبل العودة للمشاركة في المباريات، حرصًا على عدم تعرضه لأي إصابة جديدة أو مضاعفات قد تؤثر على جاهزيته للموسم المقبل في الدوري المصري.

الأهلي فريق الأهلي الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

بيزيرا

يعود إلى مصر .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن «بيزيرا»

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

الزمالك

يوم رياضي ساخن.. الزمالك يفوز وعبدالله السعيد يرحل وتريزيجيه فى السعودية وحمدى يجدد للوكرة

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

صورة أرشيفية

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

لون البول البرتقالي

أسباب لون البول البرتقالي.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج إلى طبيب؟

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

بالصور

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

صدى البلد يحتفي بمراد مكرم.. أسرار وحكايات عن الفن والرياضة والأكل | صور

مراد مكرم
مراد مكرم
مراد مكرم

فيديو

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

المزيد