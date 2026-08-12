مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل عودة أكرم توفيق.. و81 مليون جنيه قيمة عقده

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل عودة أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كافة تفاصيل التعاقد.

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كان صاحب فكرة إعادة أكرم توفيق إلى الفريق، وتمسك بإتمام الصفقة، خاصة عقب موافقة الأهلي على انتقال التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوف الشمال القطري.

وأضاف أن أكرم توفيق تنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الشمال عن الموسم الماضي، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وذلك من أجل إنهاء ارتباطه بالنادي القطري والعودة إلى الأهلي.

تفاصيل عقد أكرم توفيق مع الأهلي

واتفق أكرم توفيق مع إدارة الأهلي على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، على أن يحصل على راتب ضمن الفئة الأولى داخل الفريق.

وبحسب الاتفاق، يحصل اللاعب على 25 مليون جنيه خلال الموسم الأول، على أن تزيد قيمة راتبه مليوني جنيه في كل موسم من الموسمين الثاني والثالث.

وبذلك تبلغ قيمة عقد أكرم توفيق مع الأهلي 81 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، بواقع 25 مليون جنيه في الموسم الأول، و27 مليونًا في الموسم الثاني، و29 مليون جنيه في الموسم الثالث.

أكرم توفيق يستعد للسفر إلى إسبانيا

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق أنهى إجراءات الحصول على تأشيرة إسبانيا، تمهيدًا للسفر والالتحاق بمعسكر الأهلي المقام حاليًا هناك.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعودته إلى صفوف القلعة الحمراء