الأهلي يعلن صفقة عودة أكرم توفيق.. اللاعب ينهي إجراءات سفره إلى معسكر إسبانيا

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن تطورات في سوق الانتقالات الصيفية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا اقتراب الإعلان الرسمي عن حسم صفقة عودة اللاعب أكرم توفيق إلى صفوف القلعة الحمراء مجددًا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الأهلي يعلن عن صفقة أكرم توفيق رسميًا بعد قليل.. واللاعب ينهي إجراءات سفره للانضمام إلى معسكر إسبانيا".

وقد كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل عودة أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كافة تفاصيل التعاقد.

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كان صاحب فكرة إعادة أكرم توفيق إلى الفريق، وتمسك بإتمام الصفقة، خاصة عقب موافقة الأهلي على انتقال التونسي محمد علي بن رمضان إلى صفوف الشمال القطري.