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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا يضم جراديشار من الأهلي على سبيل الإعارة

جراديشار
جراديشار
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛"جراديشار من #الاهلي لـ سيراميكا على سبيل الإعارة".

حسم نادي سيراميكا كليوباترا صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الهجومية، بعد ما أتم اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم المهاجم السلوفيني جراديشار، خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد وانطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

جراديشار ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا رسميًا
ويأتي انتقال جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا في إطار تحركات إدارة النادي لتلبية احتياجات الجهاز الفني، خاصة على مستوى الخط الأمامي، في ظل الرغبة في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج قوية خلال الموسم المقبل.

ويعول الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم السلوفيني، إلى جانب معرفته بأجواء الكرة المصرية، من أجل الاندماج سريعًا مع زملائه وتقديم الإضافة المطلوبة.

الإعلامي خالد الغندور نادي سيراميكا السلوفيني نيتس جراديشار نيتس جراديشار جراديشار الأهلي

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