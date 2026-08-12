شوبير يكشف تفاصيل جديدة في أزمة بيزيرا: محدش هيلوي دراع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير من مصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك آخر تطورات أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا الذي يرفض حاليا العودة إلى النادي استعدادا للموسم الجديد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "نروح لمشكلة بيزيرا أنا اتقالي بالنص من مسؤول في نادي الزمالك نعم قدمنا عرضا لنادي شباب أهلي دبي، ولكننا لم نتلق أي رد منهم، وتحدثنا مع بيزيرا لم يرد وأبوه لا يرد ونجحنا في الوصل للمحامي بتاعه وفي النهاية قال لنا عايزين نطلع على شباب أهلي دبي قلنا له وماله يعود وينتظم في مران الفريق ويتفاوض وهو بيتمرن قال لنا لأ هنتفاوض عن بعد فمسوؤول الزمالك رفضوا"

وتابع شوبير نقلًا عن مسؤول الزمالك: "قالوا إحنا للدرجة دي بتتعامل معانا بعد النجاح اللي عملناه لك، وفوجئنا أن بيزيرا امتنع عن الكلام معانا وكذلك المحامي الخاص به، وكان الرد منا أننا تراجعنا عن العرض اللي قدمناه لشباب أهلي دبي كمان".

واكد شوبير: "مسؤولو الزمالك قالوا لي نصًا: محدش هيلوي دراع نادي الزمالك مهما كانت العواقب، أنتوا مش عايزينا نشتغل على أسس إحنا كده هنشتغل على أسس وإحنا موقفنا قوي".

و اتم شوبير: "سألتهم طيب فيه عرض تاني جاء لكم، قالوا لي لأ، وعموما باقي يومين على القيد ولكن ده خاص بمصر لكن فيه دول تانية لها مواعيد قيد مختلفة الدوري الفرنسي هيشتغل الدوري الهولندي اشتغل وأوروبا معظمها بتقفل بعدنا، لكن الإمارات مثلا بتقفل 15 سبتمبر، وإذا كان بيزيرا مصر على الرحيل لأهلي دبي لسه الفرصة قدامه لكن مسؤولي الزمالك مكملين في موقفهم ضد اللاعب".