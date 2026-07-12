تبدأ من 100 ألف جنيه.. اعرف أسعار السيارات المستعملة من رئيس رابطة المصنعين

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن الأسعار في سوق السيارات المستعملة تبدأ من أقل من 150 ألف جنيه، وهناك سيارات قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن السيارات تختلف حسب المواصفات، وحسب الموديل، وحسب اللون، وحسب حالة السيارة، وهل تعرضت لحوادث أو لا، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، فقد نجد سيارة مستعملة أغلى من سيارة جديدة اليوم، وذلك حسب مواصفاتها وإمكاناتها.

أوضح أنه بالنسبة للسيارات العادية التي تمثل متوسط احتياجات العميل المصري، فهناك أسعار تبدأ تقريبًا من 400 إلى 500 ألف جنيه، مؤكدا أن الأسعار الموجودة حاليًا أفضل بالفعل من الأسعار التي كانت موجودة منذ شهر أو شهرين.

وتابع: "أما ما سيحدث خلال الشهرين المقبلين، فهذا يعتمد على عدة عوامل، منها سعر العملة والظروف الاقتصادية والتوقيت المناسب للسوق، وكل شيء يأتي في وقته".

https://www.youtube.com/watch?v=uJRh4uiGFww