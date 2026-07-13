تخصيص أرض للزمالك في القاهرة الجديدة.. تفاصيل

أكد بدوي نجيلة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، أن هناك العديد من الجهات والأشخاص تدخلوا خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء ملف أرض نادي الزمالك بمدينة أكتوبر، والوصول إلى حل يضمن استمرار المشروع.

وقال نجيلة، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقدت اجتماعًا "بالإحاطة" لإخطار نادي الزمالك بعودة الأرض، ضمن الإجراءات الخاصة بإعادة ترتيب الملف.

وأوضح أن نادي الزمالك سيقوم بإجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، بعد الحصول على أرض أخرى تناسب خطط النادي المستقبلية.

وأضاف أن الأرض الجديدة المخصصة للزمالك تقع في موقع مميز، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا أيضًا للحصول على قطعة أرض جديدة في منطقة القاهرة الجديدة، بما يدعم توسعات النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مسؤول ملف الإسكان بالأهرام إلى أن فرع الزمالك بمدينة أكتوبر سيضم منطقة خدمية متكاملة تقدم خدماتها لأعضاء النادي وغير الأعضاء، بما يسهم في تعظيم الموارد والاستثمار.

وأكد أن جميع الأموال التي سبق وسددها نادي الزمالك في الأرض القديمة سيتم توجيهها إلى الأرض الجديدة، بما يحفظ حقوق النادي المالية.

واختتم نجيلة تصريحاته بالإشارة إلى أنه يتوقع الانتهاء من إنشاء ملاعب النادي والجانب الاجتماعي بفرع أكتوبر خلال عام، إذا سارت الإجراءات وفق الجدول الزمني المخطط له.