يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، سواء لتنظيم خطط السفر أو الاستعداد للمناسبات الوطنية والدينية، إذ لا يتبقى حتى نهاية العام سوى ثلاث عطلات رسمية معتمدة تمنح العاملين بالدولة إجازات مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية المتبقية

وتشمل الإجازات المتبقية عيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، إلى جانب عيد القوات المسلحة الموافق ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك وفقا للأجندة الرسمية للعطلات في مصر.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تضم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام ما يلي:

الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى انتصارات أكتوبر).

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

تعد إجازة المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية الرسمية التي ينتظرها المواطنون سنويا، حيث تحيي مصر ذكرى مولد النبي، وتمنح الدولة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، وفقا لما يعلنه مجلس الوزراء.

كما يترقب العاملون القرارات الخاصة بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، تنفيذا للسياسة التي تتبعها الحكومة بهدف توحيد مواعيد العطلات الرسمية كلما كان ذلك ممكنا.

الإجازات الرسمية المتبقية

جدول الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

جاءت الإجازات الرسمية خلال عام 2026 على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو: عيد العمال.



الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية المتبقية

وبانتهاء إجازة ثورة 30 يونيو، يتبقى للمواطنين ثلاث مناسبات رسمية فقط حتى نهاية عام 2026، قبل بدء الإجازات الرسمية الخاصة بعام 2027، والتي تعلن مواعيدها وفقا للأجندة الرسمية للدولة وقرارات مجلس الوزراء.