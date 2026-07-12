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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشاطات تغني طفلك عن الموبايل في الإجازة.. أفكار ممتعة تنمي المهارات وتكسر الملل

الاجازة
الاجازة
ريهام قدري
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مع بداية الإجازة الصيفية، يواجه كثير من الآباء والأمهات تحديًا يتمثل في قضاء الأطفال لساعات طويلة أمام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، ما قد يؤثر في نشاطهم البدني، وتركيزهم، ونومهم. 

ويؤكد خبراء التربية أن استبدال الموبايل بأنشطة متنوعة يساعد الطفل على تنمية مهاراته والاستمتاع بإجازة أكثر فائدة.

الألعاب الحركية

تعد الألعاب التي تعتمد على الحركة، مثل الجري، والقفز بالحبل، وركوب الدراجة، وكرة القدم، من أفضل الأنشطة التي تساعد الطفل على تفريغ طاقته وتحسين لياقته البدنية، إلى جانب تعزيز ثقته بنفسه.

الرسم والتلوين

يعتبر الرسم والتلوين من الأنشطة التي تنمي خيال الطفل وإبداعه، كما تساعده على التعبير عن مشاعره وتحسين مهارات التركيز والتنسيق بين العين واليد.

القراءة والقصص

خصص وقتًا يوميًا لقراءة قصة مناسبة لعمر الطفل، أو شجعه على قراءة القصص المصورة بنفسه، فذلك يساهم في تنمية اللغة، وزيادة الحصيلة اللغوية، وتحفيز حب القراءة.

الأشغال اليدوية

يمكن استغلال الورق الملون، والصلصال، والكرتون، والأدوات البسيطة لصنع مجسمات أو بطاقات وأعمال فنية، وهي أنشطة تنمي المهارات الحركية الدقيقة والإبداع.

المساعدة في المطبخ

إشراك الطفل في إعداد وصفات سهلة، مثل تزيين الساندويتشات أو تحضير سلطة الفواكه، يعزز لديه الاعتماد على النفس ويجعله يشعر بالإنجاز.

زراعة النباتات

تشجع زراعة البذور أو الاعتناء بالنباتات المنزلية الطفل على تحمل المسؤولية، كما تعلمه الصبر ومراقبة مراحل نمو النبات.

الألعاب الجماعية

تساعد ألعاب الطاولة مثل "أونو" و"الليدو" و"الثعبان والسلم" والألغاز على تنمية التفكير، وتقوية الروابط الأسرية، بعيدًا عن الشاشات.

ممارسة الرياضة

يمكن تشجيع الطفل على ممارسة السباحة أو الجمباز أو الكاراتيه أو أي رياضة يفضلها، لما لها من دور في تنمية اللياقة والانضباط والمهارات الاجتماعية.

الرحلات والأنشطة الخارجية

اصطحاب الطفل إلى الحدائق أو المكتبات أو المتاحف أو أماكن الترفيه يمنحه فرصة لاكتشاف أشياء جديدة والتفاعل مع البيئة المحيطة.

تخصيص وقت للأسرة

يؤكد الخبراء أن مشاركة الوالدين في الأنشطة اليومية، مثل اللعب أو الطهي أو مشاهدة فيلم عائلي أو حل الألغاز، تجعل الطفل أقل تعلقًا بالموبايل وأكثر استمتاعًا بوقته مع أسرته.

نصائح لتقليل استخدام الموبايل

  • تحديد وقت يومي لاستخدام الشاشات والالتزام به.
  • عدم استخدام الهاتف كمكافأة أو وسيلة لتهدئة الطفل.
  • توفير بدائل ممتعة تناسب عمر الطفل واهتماماته.
  • مشاركة الطفل في الأنشطة بدلًا من تركه يلعب بمفرده.
  • تشجيع الخروج واللعب مع الأصدقاء في أماكن آمنة.

ويوصي خبراء التربية بأن يكون تقليل استخدام الموبايل تدريجيًا، مع توفير أنشطة ممتعة ومتنوعة، حتى لا يشعر الطفل بالحرمان، بل يكتشف أن هناك بدائل أكثر متعة وفائدة خلال الإجازة.

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