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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة دقيق الحبة الكاملة.. حلوى صحية بطعم شهي وقيمة غذائية عالية

كيكة الحبة الكاملة
كيكة الحبة الكاملة
ريهام قدري
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كيكة دقيق الحبة الكاملة من الخيارات الصحية التي يفضلها كثير من الأشخاص، خاصة من يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا أو يرغبون في تقليل استخدام الدقيق الأبيض. 

ويتميز دقيق الحبة الكاملة باحتوائه على الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله أكثر قيمة غذائية، كما يمنح الكيك قوامًا غنيًا ونكهة مميزة.

 طريقة عمل كيكة دقيق الحبة الكاملة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل.

مكونات كيكة دقيق الحبة الكاملة

- كوبان من دقيق الحبة الكاملة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من السكر البني أو الأبيض حسب الرغبة.
- بيضتان.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من القرفة (اختيارية).
- مكسرات أو زبيب حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشيه بطبقة خفيفة من الدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي دقيق الحبة الكاملة مع البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم والملح والقرفة، ثم اتركي الخليط جانبًا.

وفي وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يمتزج الخليط، ثم أضيفي الزيت والحليب مع الاستمرار في التقليب.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التقليب برفق حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم أضيفي الزبيب أو المكسرات إذا رغبتِ.

اسكبي الخليط في القالب، ثم أدخليه الفرن لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا، ويمكن التأكد من ذلك بإدخال عود خشبي في منتصف الكيك، فإذا خرج نظيفًا يكون الكيك جاهزًا.

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب، ثم قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة.

فوائد دقيق الحبة الكاملة

يتميز دقيق الحبة الكاملة باحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، كما يمد الجسم بفيتامينات مجموعة "ب" ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك، مقارنة بالدقيق الأبيض المكرر.

نصائح لنجاح كيكة دقيق الحبة الكاملة

- لا تبالغ في خلط المكونات بعد إضافة الدقيق حتى تحافظي على هشاشة الكيك.


- يمكن استبدال جزء من السكر بالعسل أو التمر المهروس للحصول على نكهة طبيعية.
- أضيفي شرائح التفاح أو الموز أو الجزر المبشور لزيادة القيمة الغذائية وإضفاء مذاق مميز.
- احفظي الكيكة في وعاء محكم الغلق للحفاظ على طراوتها لأطول فترة ممكنة.

وتعد كيكة دقيق الحبة الكاملة خيارًا مناسبًا للإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، إذ تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الغذائية، خاصة عند تحضيرها بمكونات صحية وتقليل كمية السكر والدهون.

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