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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنوك التنمية متعددة الأطراف ترفع تمويلها المناخي إلى 163 مليار دولار في عام 2025

بنوك التنمية متعددة الأطراف ترفع تمويلها المناخي إلى 163 مليار دولار في عام 2025
بنوك التنمية متعددة الأطراف ترفع تمويلها المناخي إلى 163 مليار دولار في عام 2025
أ ش أ
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ارتفع تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بنسبة 21% ليصل إلى 103 مليارات دولار عام 2025، وذلك وفقًا لتقريرها السنوي الجديد.

جاء ذلك في التقرير الموجز المشترك لعام 2025 حول تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ.

وأوضح التقرير أن تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للتكيف مع تغير المناخ في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​ارتفع أيضًا ​بنسبة 31% ليصل إلى 35 مليار دولار، وارتفع تمويل التخفيف بنسبة 16% ليصل إلى 68 مليار دولار.

وأضاف أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تسير على المسار الصحيح لتحقيق توقعاتها بشأن تمويل المناخ لعام 2030 في جميع البلدان التي تعمل بها.

وتابع أن بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فيها بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، رفعت تمويلها المناخي إلى مستويات قياسية في عام 2025، مما يعزز دورها في دعم الاقتصادات المستدامة والمرنة في مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى ارتفاع تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​بنسبة 21% مقارنةً بالعام السابق، مسجلًا مستوى قياسيًا بلغ 103 مليارات دولار، بينما ارتفع تمويل هذه البنوك في جميع البلدان التي تعمل بها بنسبة 19% ليصل إلى رقم قياسي بلغ 163 مليار دولار.

وأكد التقرير أن هذه البنوك تسير على الطريق الصحيح لتحقيق توقعاتها لعام 2030 التي أُعلنت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) في باكو عام 2024.

من جانبه.. قال محافظ بنك التنمية الأوروبي كارلو مونتيشيلي، في بيان للبنك، "بصفتنا بنك التنمية الاجتماعية الأوروبي، نتبنى منظورًا يركز على الإنسان في تمويل المناخ، فنحن نمول مشروعات تساعد المجتمعات على التكيف مع مخاطر المناخ، وحماية الفئات الضعيفة، وضمان أن يكون الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون عادلًا وشاملًا".

وفي الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تضاعف تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ خلال الـ5 سنوات الماضية من إجمالي التمويل البالغ 103 مليارات دولار في عام 2025، حيث استحوذت جهود التخفيف على الحصة الأكبر بقيمة 68 مليار دولار، بينما واصل تمويل التكيف نموه السريع ليصل إلى 35 مليار دولار، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في هذه البلدان 35 مليار دولار.

وفي الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، ظل تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ في عام 2025 كبيرًا أيضًا، إذ حقق أو تجاوز توقعات عام 2030 قبل 5 سنوات، ودعم بشكل أساسي جهود التخفيف بمبلغ 53 مليار دولار، إلى جانب استثمارات التكيف بقيمة 7 مليارات دولار، وبلغت مساهمة القطاع الخاص في هذه البلدان 80 مليار دولار.

وبالنسبة لبنك التنمية الكندي، فيظل تمويل المناخ منفعة مشتركة لعملياته الاجتماعية، حيث شملت حوالي 40% من العمليات المعتمدة في عام 2025 منافع مناخية مشتركة، بينما بلغ تمويل المناخ حوالي 594 مليون يورو، ما يمثل 13% من إجمالي تمويل البنك المعتمد.

يشار إلى أن أكثر من ثلث العمليات التي تمت الموافقة عليها في عام 2025 من المتوقع أن تحقق فوائد مشتركة في إطار التحول العادل.

وفي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في باكو، حددت بنوك التنمية متعددة الأطراف طموحها الجماعي لتوسيع نطاق تمويل المناخ لدعم الدول والجهات المستفيدة الأخرى في خططها التنموية منخفضة الكربون والمستدامة.

وبحلول عام 2030، توقعت هذه البنوك توفير 120 مليار دولار سنويًا كتمويل مناخي جماعي للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما في ذلك 42 مليار دولار للتكيف، مع حشد 65 مليار دولار إضافية سنويًا من القطاع الخاص.

وبالنسبة للدول ذات الدخل المرتفع، فقد توقعت بنوك التنمية متعددة الأطراف توفير 50 ​​مليار دولار سنويًا كتمويل مناخي بحلول عام 2030، بما في ذلك 7 مليارات دولار للتكيف، إلى جانب 65 مليار دولار أخرى من التمويل الخاص.

وفي مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في بيليم، أكدت بنوك التنمية متعددة الأطراف مجددًا التزامها بمواصلة العمل معًا كمنظومة متكاملة لمساعدة الجهات المستفيدة، وتمكينها من الاستفادة من فرص التنمية الذكية مناخيًا.

تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف للمناخ تغير المناخ دعم الاقتصادات المستدامة

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