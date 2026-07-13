الهلال الأحمر يمد غزة بـ 70 ألف سلة غذائية وطبية

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 33 بعد المائتي، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة في يومها 233 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 70 ألف سلة غذائية، وأطنان من المواد الطبية والإغاثية، والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.