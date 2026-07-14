ناقد: صلاح كان «مديرًا فنيًا» داخل الملعب.. والجماهير سعيدة باستمراره حتى مونديال 2030

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، بالدور القيادي الذي لعبه محمد صلاح داخل صفوف منتخب مصر، مؤكدًا أن تأثيره لم يقتصر على الأداء داخل الملعب، بل امتد إلى تحفيز زملائه قبل وخلال منافسات كأس العالم.

وقال عبد الباسط: «لو رجعنا لكأس العالم، كان واضح إن لاعبي منتخب مصر كانوا شايفين إن محمد صلاح يستحق تحقيق إنجاز كبير، وكان بيقعد معاهم ويقولهم: إحنا معملناش حاجة، فيه جيل كسب أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 وده محسوب لهم، ومراحوش كأس عالم، لكن إحنا ممكن نمشي بعيد شوية لأن معظمنا مش هيرجع هنا تاني».

وأضاف: «الناس مبسوطين إن صلاح لسه موجود في المنتخب، وعنده فرصة يلعب كأس العالم 2030، لأنه كان واحد من أهم أسباب اللي وصلناله».

واختتم عبد الباسط تصريحاته بالإشادة بالدور القيادي لقائد المنتخب، قائلًا: «إحنا كان عندنا مدير فني جوه الفرقة»، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي مارسه محمد صلاح في قيادة وتحفيز زملائه داخل معسكر المنتخب.