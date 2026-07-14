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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام عن محمد صلاح: رحلة كفاح ونجاح تستحق أن تُدرس

محمد إمام و محمد صلاح
محمد إمام و محمد صلاح
أوركيد سامي
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كشف النجم  محمد إمام عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، معربًا عن سعادته الكبيرة بالحديث معه، ومؤكدًا اعتزازه بما حققه قائد منتخب مصر من نجاحات وإنجازات عالمية.

وجاء حديث محمد إمام خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أثناء حديثه عن أحدث أعماله السينمائية «صقر وكناريا»، قبل أن يتطرق إلى تفاصيل المكالمة التي تلقاها من محمد صلاح خلال وجوده في الساحل الشمالي.

وأعرب محمد إمام عن إعجابه الكبير بمسيرة محمد صلاح، معتبرًا أنه واحد من أبرز النماذج المصرية الناجحة التي منحت الأمل لملايين المصريين، وأن رحلة صعوده من بداياته وحتى وصوله إلى العالمية تمثل تجربة ملهمة تستحق الدراسة.

وأوضح إمام أن المكالمة جاءت بالصدفة، بعدما كان يجلس مع أحد أصدقائه المقربين من محمد صلاح، وأبدى رغبته في التحدث إلى النجم محمد إمام ، إلا أنه فوجئ بأن صلاح نفسه يكن له محبة كبيرة ويتابع أعماله وأفلامه باستمرار.

وقال محمد إمام: «صلاح كلمني إمبارح، وأنا بحبه جدًا وشايفه من أجمل الإنجازات اللي حصلت في تاريخ مصر، وأدى أمل للمصريين، وشايفه رحلة كفاح ونجاح لازم تُدرس».

وأضاف: «القصة إني إمبارح بالصدفة كنت مع واحد صاحبي هو عارف صلاح جدًا، وقولتله أنا عايز أكلم محمد، وقبل ما أتكلم اتفاجئت إنه بيقولي أنت مش عارف أنا بحبك إزاي، وإنه متابعني ومتابع أفلامي».

وكشف محمد إمام عن مفاجأة أخرى خلال المكالمة، موضحًا أن محمد صلاح تحدث معه عن ابنته مكة، بعدما شاهد في وقت سابق إعلانًا عن البحث عن طفلة للمشاركة في أحد أفلامه.

وتابع إمام: «وقالي إنه من فترة شاف إني طالب بنت صغيرة معايا في الفيلم، وقالي أنا كنت عايز أبعتلك مكة، وقولتله يا ريت».

واختتم محمد إمام حديثه بالتأكيد على محبته ودعمه الدائم لمحمد صلاح في مختلف محطاته الكروية، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية ارتبطت بالأندية التي لعب لها بسبب نجاحه وتألقه، قائلًا: «حقيقي أنا بحب صلاح، ومكان ما يروح إحنا معاه في أي حتة، وإحنا شجعنا ليفربول عشانه».

ويواصل محمد إمام نشاطه الفني خلال الفترة الحالية من خلال فيلم «صقر وكناريا»، الذي تحدث عن كواليسه وتجربته المختلفة 

محمد إمام اخبار الفن نجوم الفن محمد صلاح صقر و كناريا

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