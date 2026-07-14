محافظ الغربية يواصل حملات النظافة المكبرة لإزالة البؤر التاريخية وتراكمات القمامة

واصل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية لأعمال حملات النظافة المكبرة ورفع تراكمات القمامة والبؤر التاريخية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار العمل الميداني لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، اليوم الثلاثاء، عن رفع 465 طنًا من المخلفات، شملت 120 طنًا بكفر الزيات، و110 أطنان بحي أول المحلة الكبرى، و50 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و35 طنًا بمركز المحلة الكبرى،و60 طنًا بكل من بسيون ومركز طنطا، و30 طنًا بزفتى، مع نقل جميع المخلفات إلى المقالب العمومية المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على البؤر التاريخية للقمامة، مشددًا على عدم السماح بعودة أي تراكمات مرة أخرى، وقال: "نعمل بشكل يومي وفق خطة واضحة تستهدف رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأهالي الغربية."

عرض المتابعين

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركات النظافة، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والميادين، والاستجابة السريعة لأي تجمعات للمخلفات فور رصدها.