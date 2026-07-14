القبض على أدمن صفحة روج لبيع شهادات دراسية مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإدارته صفحة تروج لبيع الشهادات المزورة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع شهادات دراسية بمقابل مادى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بنطاق بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإصطناع تلك الشهادات بإستخدام برامج الذكاء الإصطناعى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.