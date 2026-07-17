برلمانية: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعزز العدالة الاجتماعية و تدعم الاستقرار الاقتصادي

أكدت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأشادت " أبو زيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" بتصريحات رئيس الوزراء بشأن منح حوافز جديدة لدمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي للدولة، مشددة على ضرورة أن تتضمن الحوافز المقدمة إجراءات مبسطة لتشجيع العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأنشطة الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مع تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

حوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير مظلة أمان لهذه الفئة.



و أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، من بينها الهند، والتي نجحت في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية من خلال تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي ونظم المعاشات.