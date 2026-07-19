بعد تكليفات الرئيس بشأنها.. تعرف على المزايا الممنوحة للعمالة غير المنتظمة بالقانون

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم خلال الاسبوع الجاري عقد عدد من الاجتماعات ، والتي من بينها عدة اجتماعات تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات تخص تنفيذ تكليفات الرئيس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات .

واوضح مدبولي أن التكليف الأول مرتبطاً بالأمن الغذائي، والمتمثل في أن يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشراكة مع وزارتي التموين والزراعة، بوضع برنامج متكامل بشأن توافر السلع واستقرار وتخفيض الأسعار للمواطنين، موضحا أنه كان هناك نقاشٌ واسع مع المسئولين المعنيين بهذا الشأن، وتم التوافق على وضع خطة تنفيذية كاملة ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام؛ للبدء في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في هذا الإطار.

وأضاف رئيس الوزراء: التكليف الثاني هو خطة تطوير الإعلام، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يتم الإعداد لعقد المؤتمر الذي دعا إليه السيد الرئيس في مطلع ديسمبر المقبل، حيث كان هناك لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء المجالس والهيئات الاعلامية والصحفية لوضع الخطة التنفيذية لهذا الأمر بالكامل.

أما التكليف الثالث من الرئيس فقد كان مرتبطاً بالعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، والعاملين بالخارج، وحصولهم على الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، حيث يتم العمل على هذا الأمر بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لتنفيذ تكليفات الرئيس.

7 خدمات رئيسية

ومنح قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز هذه المزايا.

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.