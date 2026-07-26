قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتد.اء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة الودية في كأس خوان جامبر على ملعب كامب نو
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندعم السودانيين بالغذاء ونبذل جهودا لاستقرار الأوضاع به
وزير التخطيط: بنك الاستثمار القومي يواصل إغلاق ملف المديونيات التاريخية
إسرائيل تغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ماشي ببلاش.. تطورات جديدة في ملف رحيل محترف سوبر بـ الأهلي
تشكيل بيراميدز في مواجهة بيرسبوليس الإيراني وديا
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
توجيهات مباشرة.. المريض يحصل على جرعة العلاج لحين استصدار قرارات نفقة الدولة
نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الموقف من إيران وتوسيع العمليات في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان ملفات التعاون بالقطاع الشبابي والرياضي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك بمقر ديوان محافظة القاهرة  وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة وعلي رأسها  مشروع  إنشاء ساحات شعبية لاتاحة الفرصة للشباب  لاستقبال وممارسة الفاعليات والأنشطة الشبابية عليها ، كما تطرق اللقاء الي الوقوف علي مستجدات الأمور المتعلقة ببعض الأندية ومراكز الشباب داخل محافظة القاهرة ومنها نادي القاهرة الرياضي ونادي عابدين بالقطامية ، وكلا من مركز شباب عين الصيرة ،  مركز  شباب شرق  حلوان الجديدة ، مركز شباب السيدة زينب ، ومركز شباب باب الشعرية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر الي محافظ القاهرة علي استضافتهم في هذا المكان التاريخي والذي يجعلك تشعر بالفخر والامتنان بتاريخ مصر الكبير والعظيم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان محافظة القاهرة من اهم المحافظات لوزارة الشباب والرياضة وهو ما شجعنا علي بداية مشروع الساحات الشعبية في محافظة القاهرة والتي تتمتع باكبر عدد من السكان  موضحا ان الفكرة من مشروع الساحات الشعبية هو إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة وهو دائما ما يوجّه به وتدعمه  القيادة السياسية.

واضاف  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة نعمل علي  التعاون مع جميع الجهات الحكومية ومن  خلال التنسيق مع  المحافظين من اجل تحسين الخدمات وتطوير المشروعات الرياضية  والشبابية من اجل تشجيع الجميع علي  ممارسة الرياضة.

وأوضح الوزير، ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ  العديد من البرامج الرياضية  والتي ستخدم وتلبي تطلعات واحتياجات الشباب  بالفعل  ، مشددا  وزير الرياضة علي اننا في الوزارة لن نمتلك اي قطعة أرض دون تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية عليها لتحقيق اكبر استفادة للشباب المصري.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بأننا نعمل  بجهد متواصل من اجل تطوير مراكز الشباب والأندية التابعة للوزارة   بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات فخامة  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان  واكتشاف ودعم الموهوبين.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع قطاعي الشباب والرياضة على رأس أولوياتها، باعتبارهما من أهم أدوات بناء الإنسان المصرى، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة فى مختلف المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وصقل قدراتهم، وتوفير المناخ الملائم لتنمية مواهبهم، بما يسهم فى إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ القاهرة دعم محافظة القاهرة لكافة المشروعات والمبادرات التى تتبناها وزارة الشباب وخاصة إقامة ساحات شعبية مجانية للشباب فى أحياء القاهرة المختلفة لممارسة الرياضة ، خاصة غير القادرين على الاشتراك فى الأندية، مؤكدًا أنها ستتيح الفرصة لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها.

وتدور فكرة مشروع الساحات الشعبية حول ايجاد مساحات مسورة بدون مقابل للشباب لممارسة كرة القدم والسلة،  ومقام عليها منشآت خفيفة وسيتم تمويلها بواسطة عدد من الرعاة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة وزير الشباب محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مع لبنان بمختلف القطاعات

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مع لبنان بمختلف القطاعات

ترامب و نتنياهو

زيارة بلا احتفالات.. تقرير إسرائيلي يكشف كواليس لقاء ترامب ونتنياهو

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد