ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة

تناول التونة باعتدال يمكن أن يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، لكنها ليست مناسبة للإفراط في تناولها بسبب احتوائها على الزئبق، خاصة بعض الأنواع الكبيرة.

وإليك أبرز ما يحدث لجسمك

عند تناول التونة:

1. تحصل على بروتين عالي الجودة التونة غنية بالبروتين، ما يساعد على بناء العضلات، ودعم الشعور بالشبع، والمساهمة في إصلاح أنسجة الجسم.

2. تدعم صحة القلب تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تساعد في خفض الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

3. تعزز وظائف الدماغ تلعب أحماض أوميجا 3 دورًا مهمًا في دعم وظائف المخ والذاكرة، كما أنها ضرورية لصحة الجهاز العصبي.

4. تمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة توفر التونة عناصر غذائية مثل: فيتامين D لدعم العظام والمناعة.

فيتامين B12 لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الأعصاب.

السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة يدعم وظائف الغدة الدرقية والمناعة.

5. تساعد في التحكم بالوزن إذا تم تناولها ضمن نظام غذائي متوازن، فإن محتواها العالي من البروتين وقلة سعراتها الحرارية نسبيًا يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.

هل هناك مخاطر؟ رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول التونة قد يزيد التعرض للزئبق، لذلك تنصح الجهات الصحية بتناولها باعتدال، مع التنويع بين أنواع الأسماك، خاصة للأطفال والحوامل والمرضعات. نصيحة: يفضل اختيار التونة المحفوظة في الماء بدلًا من الزيت إذا كنت ترغب في تقليل السعرات والدهون، مع تصفية السائل قبل تناولها.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلم النظم الغذائية