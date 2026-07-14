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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انضمام فريدة فرج لمنتخب مصر استعدادًا لدورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا

فريدة فرج تمثل " بورسعيد و مصر" في دورة إلعاب البحر المتوسط لأول مرة
فريدة فرج تمثل " بورسعيد و مصر" في دورة إلعاب البحر المتوسط لأول مرة
محمد الغزاوى
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تلقت ادارة نادي التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد خطابا رسميا من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي يفيد بضم اللاعبة فريدة محمد فرج لصفوف المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف و الذي يستعد لخوض دوره العاب البحر المتوسط التي ستقام في إيطاليا.

تقام البطولة في مدينة تارونتو الإيطالية خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس المقبل.


 

فريدة فرج تمثل " بورسعيد و مصر" في دورة إلعاب البحر المتوسط لأول مرة

وكانت اللاعبة قد انضمت للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في القاهرة أمس الإثنين والذي يستمر حتى موعد السفر للبطولة.

ومن جانبه عبر اسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد و المشرف على المنتخبات الوطنية بالإتحاد المصري للغوص والانقاذ عن سعادته بإختيار ابنة فرع بورسعيد لتمثيل مصر في هذه البطولة الهامة .

وأشار " حمص" ان اللاعبة مجتهدة وانها استعدت خلال الفترة الماضية ببرنامج تدريبي مكثف تحت اشرافه ويأمل ان تحقق اللاعبة مزيد من الانجازات تضاف الى سجلها المشرف.

وكانت اللاعبة فريدة فرج قد بدأت مشاركاتها الدولية بصفوف المنتخب الوطني خلال العام الماضي حيث شاركت في بطولة العالم في اليونان  وحققت برونزية وفضية تتابع، كما نجحت في تحقيق 6 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و كأس أحسن سباحة خلال المشاركة في البطولتين الأفريقية و العربية اللاتي أقيمتا في تونس، و حصدت فضية في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة العلمين بأكتوبر الماضي .

بورسعيد منطقة الغوص محافظة بورسعيد مصر

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